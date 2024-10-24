Çankırı\'da Apartman Yangını

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Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, il merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire de maddi hasarlar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI