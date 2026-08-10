Çankırı\'daki Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ilerleyen arazi yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Merkez ilçeye bağlı Dedeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy mevkiinde çıkan arazi yangını bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.