Çankırı'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Çankırı'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Çankırı\'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.

18.04.2024 18:09
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Çankırı'da asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının başkanlığını yapan Vali Mustafa Fırat Taşolar, "Çankırı'da hiç bir sokak kabadayısının gezmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çankırı'da Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Çankırı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri, aranan şahıslar üzerine veriler paylaşan Vali Taşolar, mahalli idareler seçimlerinde riskli bölgeler ve kimlerin olay çıkartabileceği ihtimali üzerine en ince ayrıntısına kadar çalıştıklarını aktardı. Vali Taşolar, hazırlanan rapor doğrultusunda tedbirler alarak bu seçim döneminde ufak tefek hadisler dışında hiç bir sorun yaşamadan seçim dönemini atlattıklarını ifade etti.

Çankırı'da hiçbir suçlunun gezemeyeceğini dile getiren Vali Taşolar, "Çankırı'da suçluların gezmesine müsaade etmeyeceğiz, sokak kabadayılarına izin vermeyeceğiz demiştik. Hakikaten bu anlamda gerek emniyet müdürümüz, gerek jandarma komutanımız şahsındaki bütün arkadaşlarımız çok üstün bir gayret ve özveri içerisinde çalışmalarına devam ettiler. Hatta bu anlamda geçen senelere nazaran yapmış olduğumuz çalışmalarda geçen ay içerisinde 252 aranan şahıs yakalamıştık. Bu geçtiğimiz ayda da 387 aranan şahıs yakaladık. Biz bu anlamdaki duruşumuzu ve tavrımızı net olarak ortaya koyuyoruz. Çankırı'da hiçbir suçlunun gezmesine hiçbir sokak kabadayısının gezmesine müsaade etmeyeceğiz. Bununla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Ramazan Bayramı tatili süresince de alınan üst düzey önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığını söyleyen Vali Taşolar, "Ramazan Bayramı'nda da gerek trafik, gerek asayiş uygulamalarımız artarak devam etti. Bunun karşılığında aldığımızı düşünüyorum. Ramazan Bayramı'nda 2023 yılına baktığımız zaman 24 bin 323 araç sorgulamışız. Bu bayram döneminde 40 bin 530 araç sorgulamışız. Yine Ramazan Bayramında geçen sene 38 bin 409 şahıs sorgulamışız. Bu bayramda sorguladığımız kişi sayısı 79 bin 742. Bunun sonucunda da Ramazan Bayramı tedbirleri doğrultusunda 13 tane de aranan şahsı özel olarak arkadaşlarımız yakaladılar" diye konuştu.

Telefon dolandırıcılığı konusunda farkındalığın arttırılması gerektiğinin altını çizen Vali Taşolar, "Telefonla dolandırıcılık, internet üzerinden dolandırıcılık artık bizim üstesinden gelme noktasında ancak vatandaş bilincini ve duyarlılığını arttırarak çözebileceğimiz konular. O yüzden bu sadece Çankırı İli bürokrasisinin kuvvetlerinin değil, bana göre hepimizin asli bir sıkıntısı ve problemi. Bununla mücadele için bizim kesinlikle ve kesinlikle halkı bilinçlendirme, toplumu bilinçlendirme noktasında desteğe, çalışmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Aile içi şiddete yönelik eğitim çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Taşolar, "Bununla ilgili olarak eğitim çalışmalarımız ciddi manada devam ediyor. Ama bu iş sadece eğitimle çözülebilecek bir konu değil. Bu anlamda gerekirse problemli ailelerle de birebir iletişime geçerek, vaka tespitleri yaparak, birebir markaj uygulayarak ailelere, çocuklara, anne babalara, eşlere mücadelemize devam edeceğiz ve inşallah güzel sonuçlar da alacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Toplantıya, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç ve basın mensupları katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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