Boşanma aşamasındaki adam dehşet saçtı

lihan Alles:

Adam haklı, iyi evlen, sonra yok şöyle böyle boşan, evlilk iyi ve kötü günüde paylaşmaktır,

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Burcu Kemeç: o zmn biride seni öldürsün bizde ona haklı diyelim böyle bir sacmalik olabilir mi sen ve senin gibiler yüzünden oluyor bu cinayetler Allah hidayet akıl fikir versin 0 0