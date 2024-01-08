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Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Karatekin Mahallesi'nde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Evde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı\'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
08.01.2024 - 21:41,  Güncelleme: 21:42
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Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olduğu öğrenilen evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin evde soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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