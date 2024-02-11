Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı\'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Şükrü S.'ye ait iki katlı bir evde bilinmeyen sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2024 12:59
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bayramören ilçesi Köpürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü S.'ye ait iki katlı bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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