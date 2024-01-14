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Çankırı'da depreme dayanıksız bina böyle yıkıldı
ÇANKIRI - Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Çankırı'da Mayıs ayında bodrum katında kolonlarında patlama meydana gelen ve çökme riski nedeniyle boşaltılan bir bina mühürlenmişti. 28 yıllık 5 katlı apartmanda teknik analiz neticesinde yıkım kararı çıktı. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkım esnasında ortalığı toz bulutu kapladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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