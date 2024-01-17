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Çankırı'da elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çankırı'da elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Çankırı-Yapraklı karayolu İkizören köyü mevkiinde meydana gelen kazada, ismi ve plakası öğrenilmeyen sürücünün kullandığı Tofaş otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada, İ.U. (45), A.U. (49), H.U. (70) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı\'da elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
17.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:28
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Çankırı'da elektrik direğine çarpan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Yapraklı karayolu İkizören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilmeyen sürücünün kullandığı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, İ.U. (45), A.U. (49), H.U. (70) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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