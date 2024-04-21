Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. Tek minaresi kalan cami, dron ile havadan görüntülendi.
Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı'da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin iki minaresinden biri ise fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine yıkıldığı seyir halindeki bir araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından bir minaresi yıkılan cami dron ile havadan görüntülendi. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Fırtına Sonucu Bir Minare Yıkıldı - Son Dakika
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