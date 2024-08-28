Çankırı'da köy muhtarı silahlı kavgada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çankırı'da köy muhtarı silahlı kavgada hayatını kaybetti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı A.İ. hayatını kaybetti. Kavga sırasında muhtar boynundan vurularak ağır yaralandı ve olay yerine gelen ekipler tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

28.08.2024 17:53
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti.

Olay, Çeltikbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikbaşı köyü muhtarı A.İ. (57) ile bir şahıs arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında muhtar A.İ., boynundan vurularak ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından A.İ.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da köy muhtarı silahlı kavgada hayatını kaybetti - Son Dakika

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