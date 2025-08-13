Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Olay, Atkaracalar ilçesi Hüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Atkaracalar ve çevre ilçelerden çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Orman Yangını - Son Dakika
