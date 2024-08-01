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Çankırı'da orman yangını: İki katlı ev ve 100 arı kovanını zarar gördü

ÇANKIRI - Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev, 35 dekar ormanlık alan ve 100 arı kovanı alevlere teslim oldu.

Yangın, Bayramören ilçesine bağlı Kavakköy köyü Karabük Mahalllesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı bir ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana ve arı kovanlarına da sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 1 helikopter ise alevlere havadan müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangında, iki katlı ev, 35 dekar ormanlık alan ve 100 arı kovanı zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, can kaybının olmadığı bildirildi.