Çankırı\'da Kırsal Alanda Yangın Çıktı

Çankırı'da bir arazide çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI