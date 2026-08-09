Çankırı\'da örtü yangını kontrol altına alındı

Çankırı'da bir arazide çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesi Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy mevkiindeki bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.