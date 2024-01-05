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Çankırı'da Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Çankırı'da Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Çankırı-Kastamonu karayolu Akçavakıf köyü mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çankırı\'da Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
05.01.2024 - 17:38,  Güncelleme: 17:40
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Çankırı'da bir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çankırı- Kastamonu karayolu Akçavakıf köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 06 ABF 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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