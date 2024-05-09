Çankırı\'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kurşunlu-Bayramören karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (84) yönetimindeki 34 PG 6001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Ö., Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI