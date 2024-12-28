Çankırı\'da Oyun Salonunda Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Çankırı'da polis ekiplerince bir oyun salonunda yapılan aramada 15,1 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir oyun salonunda arama yapıldı. Ekipler, yaptığı aramalarda, 15,1 litre kaçak alkol ele geçirdi. Olayla ilgili işletme sahibi B.M. hakkında işlem başlatıldı. - ÇANKIRI