Çankırı'da Polis Kavgası

3.Sayfa

Çankırı'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan arbedede gözaltına alınan 2 polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü Çankırı il merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen özel harekat polisleri ile bir istasyon çalışanı arasında yakıt verme tartışması sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girmesi ile sonlanan kavganın ardından her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili idari ve adli işlem başlatıldı. Yaşanan arbede sonrasında gözaltına alınan 2 özel harekat polisi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan polis memurları, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI