Çankırı'da saat 18.10'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu, sarsıntı ilçelerde hissedildi

Çankırı'da saat 18.10'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu, sarsıntı ilçelerde hissedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Çankırı Merkez ilçesi olan 3.3 büyüklüğündeki deprem saat 18.10'da meydana geldi. Yerin 6,9 kilometre derinliğindeki sarsıntı Çankırı ve ilçelerinde hissedildi.
Çankırı'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.10'da merkez üssü Çankırı'nın Merkez ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı ve ilçelerinde hissedildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?