Çankırı'da sahte belge ile para isteyen dilenci yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da sahte belge ile para isteyen dilenci yakalandı

Çankırı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şehir merkezinde devriye esnasında sahte belgelerle para isteyen bir dilenci kadını yakaladı. Üst aramasında bin 500 TL ele geçirilen kadın, il sınırı dışına gönderildi.

13.06.2024 17:01
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Çankırı'da sahte belge ile vatandaşlardan para isteyen dilenci zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri şehir merkezinde devriye esnasında bir dilenci ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ankara'dan geldiği tespit edilen dilenci kadının, sahte belgeler ile vatandaşlardan para istediği ortaya çıktı. Dilenci kadının yapılan üst aramasında bin 500 TL para ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan kadın zabıta eşliğinde il sınırı dışına gönderildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da sahte belge ile para isteyen dilenci yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da sahte belge ile para isteyen dilenci yakalandı - Son Dakika
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