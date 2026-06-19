Çankırı\'da Salep Orkidesi Toplayanlara Ceza

Çankırı'da izinsiz olarak 35 kilogram salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye, toplam 6 milyon 992 bin 245 TL idari para cezası uygulandı.

Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından doğadan toplaması yasak olan salebin korunmasın yönelik denetim gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin desteğiyle yapılan denetimlerde doğadan izinsiz toplanmış olan 35 kilogram salep orkidesi yumrusunun ele geçirildi. Ele geçirilen salep yumrularına, yeniden doğaya kazandırılmak üzere ekipler tarafından el konuldu. Nesli tehlike altında bulunan bu türü yasa dışı yollarla topladığı tespit edilen 10 kişiye ise toplam 6 milyon 992 bin 245 TL idari para cezası kesildi. - ÇANKIRI