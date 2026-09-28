Çankırı'da spin atan kamyonet bariyerlere çarptı, kaza anı otobüs kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Çankırı'da spin atan kamyonet bariyerlere çarptı, kaza anı otobüs kamerasına yansıdı

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Çankırı\'da spin atan kamyonet bariyerlere çarptı, kaza anı otobüs kamerasına yansıdı
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Çankırı-Ankara karayolu Baykuş Boğazı Geçidi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan kamyonet spin atarak bariyerlere çarptı. Yaralanan olmazken, o anlar otobüsün yol kamerasına yansıdı; otobüs sürücüsü dikkati sayesinde çarpışmaktan kurtuldu.

Çankırı'da virajı alamayan kamyonetin kayarak yolda spin attı. Olay anı aynı istikamette seyir halindeki otobüsün yol kameralarına yansıdı.

Olay, Çankırı- Ankara karayolu Baykuş Boğazı Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde seyir halindeki kamyonet, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Islak yolda kaymaya başlayan kamyonet, spin attı. Kamyonet daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı aza anı ise aynı istikamette seyir halinde olan bir otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin otobüsü solladıktan sonra kontrolden çıktığı görülüyor. Savrulan kamyonet spin atıp bariyerlere çarpıyor. Otobüs ise sürücüsünün dikkati sayesinde kamyonetle çarpışmaktan kurtuluyor

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıOtomobil3. SayfaÇankırıGüncelAnkaraKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da spin atan kamyonet bariyerlere çarptı, kaza anı otobüs kamerasına yansıdı - Son Dakika
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