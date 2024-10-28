Çankırı\'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

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Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çivi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, T.T., T.T., H.K., K.O.K., E.S.K., B.S.K., D.K., Y.A.E. ve Z.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. 7 yaralıya olay yerinde ayakta tedavi uygulanırken, T.T. ve T.T. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI