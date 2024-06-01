Çankırı'da UMKE Koordinasyonunda Gerçekleşen Patlama Sonrası Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çankırı'da UMKE Koordinasyonunda Gerçekleşen Patlama Sonrası Kurtarma Operasyonu

Çankırı\'da UMKE Koordinasyonunda Gerçekleşen Patlama Sonrası Kurtarma Operasyonu

Çankırı'da İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi koordinasyonunda gerçekleşen tatbikatta, öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama ve yangın senaryosu uygulandı. 17 yaralı ve 3 ölü vaka ekipler tarafından tahliye edildi. Tatbikat, dron ile havadan görüntülendi ve katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

01.06.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da UMKE koordinasyonunda gerçekleşen patlama sonrası kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı.

Çankırı'da İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi koordinasyonunda, Çankırı, Sinop ve Kastamonu UMKE ekipleri, 112 ambulans ekipleri, AFAD Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Tehlikeli Madde İmha Ekibi, doğalgaz ve elektrik firması ekiplerinin katılımı ile tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama ve yangın meydana geldi. 100 katılımcı ile gerçekleşen tatbikatta 17 yaralı, 3 ölü vaka ekipler tarafından tahliye edildi. Vatandaşlar tatbikatı meraklı gözlerle izlerken, ekiplerin düzenlediği gösteri yoğun ilgi gördü. Başarılı geçen tatbikat, dron ile havadan görüntülendi. Tatbikat sonrası katılımcılara teşekkür ve katılım belgeleri takdim edildi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Çankırı, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da UMKE Koordinasyonunda Gerçekleşen Patlama Sonrası Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 13:13:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da UMKE Koordinasyonunda Gerçekleşen Patlama Sonrası Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement