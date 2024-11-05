Çankırı\'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bayramören ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.'ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI