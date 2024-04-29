Çankırı\'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 40 şahıs ve 4 düzensiz göçmen yakalandı

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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs ile 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs ve 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3,0 gram metamfetamin, 29,65 gram esrar, 224 adet gerıca, 672 adet galara, 3 tabanca, 2 tüfek, 2 bıçak, 24 adet fişek, 120 kilogram tütün, 180 bin boş makaron, 120 bin dolu makaron, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet regülatör ve 88 bin bandrol ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 68 araç trafikten men edildi, 818 araç sürücüsüne 2 milyon 242 bin 338 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI