Çankırı\'da yapılan denetimlerde 46 kişi yakalandı

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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 6 adet sentetik ecza hapı, 2 tüfek, 1 tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 21 araç trafikten men edilirken, 86 araç sürücüsüne 199 bin 684 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI