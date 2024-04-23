Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 52 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 52 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı\'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 52 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

23.04.2024 09:30
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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs ile 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5,4 gram kannabinoid, 3,92 gram esrar, 172 adet sentetik ecza hapı, 13,5 gram narkotik madde ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 75 araç trafikten men edilirken, bin 5 araç sürücüsüne 2 milyon 290 bin 551 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 52 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 52 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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