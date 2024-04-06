Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 tüfek 1 tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da yapılan denetimlerde 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Barış Kocabay, 5 yıl evli kalıp ayrıldığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu. Kocabay, yaşanan olayı anlatarak hukuki süreci başlattığını belirtti. Şiddet gören kızını kendi evine getiren Kocabay, çocuklarının velayetini almak için mücadele edeceğini ifade etti. Şiddet uyguladığı iddia edilen anne ve erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, Fethiye-Antalya Karayolu'nda trafik denetimlerini sürdürdü. Helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek kara ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali ve 3 motosiklet sürücüsüne kask takmama gibi ihlaller tespit edildi.
Niğde'de İlhanlı Mahallesi'nde bulunan Özel İdare Üst Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağı düştü. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de evinde çıkan yangın sonucunda mutfağı kullanılamaz hale gelen Ayşe Kaya, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarıyla evde oturmaya devam ediyor. Yangının buzdolabının patlaması sonucu çıktığı tahmin edilirken, Kaya, evinin tamiratı için yardım talep ediyor.
Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncunun bilinci kapalı. Alço'nun eşi, ilaçlarını ihmal ettiğini söyledi. Nuri Alço, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak biliniyor.
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