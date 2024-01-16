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Çankırı'da yapılan denetimlerde 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Çankırı'da yapılan denetimlerde 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL ceza kesildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs ile 1 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Çankırı\'da yapılan denetimlerde 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL ceza kesildi
16.01.2024 - 13:14,
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Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs ile 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 9,06 gram kokain, 1,49 gram esrar, 13 adet sentetik ecza hapı, 2 tabanca, 4 tüfek ve 1 bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 37 araç trafikten men edilirken 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Çankırı, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da yapılan denetimlerde 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da yapılan denetimlerde 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL ceza kesildi - Son Dakika
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