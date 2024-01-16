Çankırı\'da yapılan denetimlerde 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL ceza kesildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs ile 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 9,06 gram kokain, 1,49 gram esrar, 13 adet sentetik ecza hapı, 2 tabanca, 4 tüfek ve 1 bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 37 araç trafikten men edilirken 803 araç sürücüsüne 1 milyon 282 bin 164 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI