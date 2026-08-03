Çankırı\'da Yavru Kedi Kurtarıldı

Çankırı'da asma tavanı içinde mahsur kalan yavru itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Çankırı'da bir binanın asma tavan kısmından yavru kedi sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Binaya gelen itfaiye ekibi, kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekibin müdahalesiyle kediler sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolü yapılan kediler güvenli bir alana salındı.