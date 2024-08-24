Çankırı\'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını

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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yıldırımın düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Eldivan ilçesi Akbulut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana yıldırım düştü. Çevrede bulunan ot ve ağaçların alev alması ile ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve orman ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI