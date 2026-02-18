Çankırı'daki Silahlı Kavga Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'daki Silahlı Kavga Davasında Cezalar Verildi

Çankırı\'daki Silahlı Kavga Davasında Cezalar Verildi
18.02.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 ölü, 3 yaralı; 7 sanığa 5 ay ile 57 yıl hapis cezası.

Çankırı'da bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yargılanan 7 sanık, 5 ay ila 57 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Olay, 5 Aralık 2023 tarihinde Küçük Sanayi Sitesi Usta Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgada İlyas Demirci (36), M.Ç. (44), A.D. (51) ve S.Ş. yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan İlyas Demirci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili 9 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklardan Berkay Ş. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Soner Ö., Adem D., Duran Ş. ve Hasan Hüseyin S. ile tutuksuz sanıklar Cemil A. ve A.D. ve Osman Selim Ç. duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan İ. D. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Soner Ö.'yü "4 kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek", "ruhsatsız silah kullanmak" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından toplam 57 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Duran Ş. ve Berkay Ş.'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek" suçlarından 27'şer yıl, Hasan Hüseyin S.'ye "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek" suçundan 16 yıl, Adem D.'ye "5 kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıl 42 ay 30 gün, Osman Selim Ç.'ye ise "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Cemil A.'ya "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" 5 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıklardan A.D. ve İ.D.'nin ise beraatine karar verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Çankırı, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'daki Silahlı Kavga Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
DMM: CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü İşte sebebi Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi
Peru’da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı
Şampiyonlar Ligi’nde olay Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti Şampiyonlar Ligi'nde olay! Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı

21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 21:54:23. #7.11#
SON DAKİKA: Çankırı'daki Silahlı Kavga Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.