Çankırı İtfaiye Müdürlüğü 2023 Yılında 188 Yangın ve 44 Trafik Kazasına Müdahale Etti

Çankırı İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 188 yangın olayı ve 44 trafik kazasına müdahale etti.

Çankırı'da itfaiye ekipleri 2023 yılında ortalama 4 dakika 37 saniye varış süresi ile188 yangın ve 44 adet trafik kazasına müdahale etti. Yaşanan olaylarda 263 kurtarma operasyonu gerçekleştirip 116 kişi kurtarıldı. Ekiplerin yapmış oldukları farkındalık eğitimine 579 kişi katıldı. 88 işyeri ruhsatı ve bina iskan ruhsatı verildi. Ekipler 44 adet baca temizledi. - ÇANKIRI