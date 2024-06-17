Çankırı'nın Eldivan ilçesinde arazi yangını söndürüldü

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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan arazi yangını köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Eldivan ilçesi Hisarcıkkayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide henüz bilinmeyen sebeple otların tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Alevleri gören köylüler yangına hızla müdahale etti. Bölgeye gelen ekiplerinde uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI