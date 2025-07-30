Çankırı Orman Yangını: Yaban Tavşanı Telef Oldu

Çankırı'daki orman yangını yalnızca ağaçları değil yaban hayvanlarını da büyük ölçüde etkiledi. Yangında bir yaban tavşanının telef olduğu görüldü.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkiinde meydana gelen ve 132 araç ile 600 personelin görev aldığı yangında, soğutma çalışmaları sırasında yanmış haldeki bir yaban tavşanının telef olduğu görüldü. - ÇANKIRI