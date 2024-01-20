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Canları hiçe sayarak motosiklet üzerinde akrobasi hareketleri yaptılar - Son Dakika
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Canları hiçe sayarak motosiklet üzerinde akrobasi hareketleri yaptılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gencin motosiklet üzerinde yaptıkları akrobasi hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Motosiklet üzerinde yatarak sürüş yapan gençlerin hayatlarını hiçe saymaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Gençlerin bu tehlikeli sürüşleri ise başka araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Canları hiçe sayarak motosiklet üzerinde akrobasi hareketleri yaptılar
20.01.2024 - 20:46,
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Canları hiçe sayarak motosiklet üzerinde akrobasi hareketleri yaptılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gencin motosiklet üzerinde yaptıkları akrobasi hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Motosiklet üzerinde yatarak sürüş yapan gençlerin hayatlarını hiçe saymaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Torba Kavşağı'ndan Bodrum merkezine doğru giden ana yolda iki motosikletli genç, hızla ilerleyen araçların yanından motosikletlerinin üzerine yatarak sürüş yapmaya başladı. Süratli bir şekilde motosikletlerle akrobasi hareketi yapan gençler ağır vasıta araçlara da aldırış etmeden hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Adeta ölümle dans eden gençlerin yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi.

Gençlerin bu tehlikeli sürüşleri ise başka araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Bodrum, Muğla, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Canları hiçe sayarak motosiklet üzerinde akrobasi hareketleri yaptılar - Son Dakika
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