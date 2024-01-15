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Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada - Son Dakika
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Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada

Küçükçekmece'de bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken tabancasını çıkarıp havaya defalarca ateş etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, her gece mahallede ateş açtığı iddia edildi. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken, tehlike saçan magandanın görüntüleri kameraya yansıdı.

Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada
15.01.2024 - 23:02,  Güncelleme: 23:08
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Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken tabancasını çıkarıp havaya defalarca ateş etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, her gece mahallede ateş açtığı iddia edildi.

Olay, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Eren G. isimli bir şahıs sosyal medya hesabından yayın açarak aracıyla seyretti. Şahıs daha sonra yanında bulunan silahla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Defalarca kez mahalle arasında havaya doğru ateş eden şüpheli, tehlike saçarken yaşanan olayda ölen yada yaralananın olmadı.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

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