Canlı Yayında Deprem Panik Anları

Televizyon stüdyosunda canlı yayın sırasında sunucu ve konuğun depreme yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Tay TV'de yayınlanan programda Esen Gök'ün moderatörlüğünde Cem Boşgelmez ve Kamil Ertan günlük bültende yer alan yarışları analiz ederken deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sırasında yorum yapan Cem Boşgelmez, olayın şokuyla sessizliğe büründü. Moderatör Esen Gök, profesyonel bir yayıncılık refleksi göstererek sakince sözü konuğundan aldı.

Bu sırada yorumcu Boşgelmez'in önündeki masanın sallandığı, dekorların yer değiştirdiği canlı yayına yansıdı. Sunucu Gök'ün soğukkanlı tavırları dikkat çekerken yapım görevlilerinden stüdyo ışıklarının kontrol edilmesini istedi.

Esen Gök, " İstanbul'da deprem yaşadık sayın izleyiciler. Sert bir vurdu. Şu anda etkisi sürüyor. Şu anda sarsıntı hafifledi. Geçmiş olsun." diyerek anbean tüm ayrıntılarıyla deprem sürecince yaşananları TV izleyicileriyle paylaştı. - İSTANBUL