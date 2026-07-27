Canlı Yayında Polise Küfür Eden Murat Tepki Çekti

Sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarda izleyicilerinden hediye ve para göndermelerini isteyen "Murat" kullanıcı isimli bir profil, yayın sırasında Türk polisine yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Şahsın izlenme ve etkileşim elde etmek amacıyla gerçekleştirdiği öne sürülen yayın, sosyal medyada tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformunda "Murat" kullanıcı ismiyle yayın yapan bir kişi, takipçileriyle canlı yayın gerçekleştirdi. Yayın sırasında izleyicilerinden platform üzerinden hediye ve para göndermelerini isteyen şahıs, bir süre sonra emniyet mensuplarını hedef alan küfürlü ve hakaret içerikli ifadeler kullanmaya başladı. Canlı yayında sarf ettiği sözleri çok sayıda kullanıcının izlediği şahıs, o anlara ait görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

Şahsın, sosyal medya platformlarında izleyici sayısını ve etkileşimini artırarak gelir elde etmek amacıyla bu tür paylaşımlar yaptığı öne sürülürken, Türk polisine yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadeler dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde şahsın canlı yayın yaptığı, izleyicilerinden hediye göndermelerini istediği ve yayın sırasında polis ekiplerine yönelik küfürlü ifadeler kullandığı anlar yer aldı.