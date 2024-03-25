Çantaya zulalanmış binlerce uyuşturucu hap ile metamfetamin yakalandı: 3 tutuklama
KASTAMONU - Kastamonu'da çanta içerisine zulalanmış 196,01 gram metamfetamin ile 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesine, 3 şahsın üst ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan armalar neticesinde çanta içerisine zulalanmış 196,01 gram metamfetamin ile 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şahısların 3'e de tutuklandı.
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