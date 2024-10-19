Çapa Makinesinden Düşme: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çapa makinesinden düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Olay, Yapraklı ilçesine bağlı Şeyhosman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. (26) ve M.A. (23) seyir halinde olan çapa makinesinden düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde İ.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. - ÇANKIRI