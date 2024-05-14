Çapkanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çapkanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 42 şüpheli yakalandı

Çapkanlar Suç Örgütü\'ne operasyon: 42 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Esenler'de yasadışı bahis oynatan ve elde edilen paraları aklamaya çalışan Çapkanlar Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise para, silah, telefon ve bilgisayar gibi delillere el konuldu.

14.05.2024 22:29
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Çapkanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 42 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Esenler'de yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edilen Çapkanlar Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edildi. Bu kapsamda Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ve Teknik ve Operasyonel Destek Büro Amirliği ile koordineli olarak Çapkanlar Suç Örgütü üyesi 20 şüpheliye ait GSM numaraları hakkında tedbir kararı uygulanmaya başlandı. Genişletilen soruşturma kapsamında 20 ofis adresi belirlendi. Adreslere bugün düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 113 bin 200 TL, bin 141 dolar, 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 adet fişek, 70 adet telefon, 90 adet sim kart, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası ve 6 adet monitör ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgisayar, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çapkanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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