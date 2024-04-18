Çatalca'da Eşini Öldüren Şahsın Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Çatalca'da Eşini Öldüren Şahsın Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı

Çatalca\'da Eşini Öldüren Şahsın Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı

Çatalca'da tartıştığı eşi Asya Can'ı silahla vurarak öldüren Bahattin Can'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Bahattin Can'ın, ölümlü dünyada ölümsüz gibi hareket etmemek gerektiğini belirten ve şiddet içeren ifadeler kullandığı görüldü. Olay sırasında çiftin 6 yaşındaki kızlarının evde olduğu bilgisine de ulaşıldı.

18.04.2024 12:16
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Çatalca'da tartıştığı eşi Asya Can'ı silahla vurarak öldüren Bahattin Can'ın sosyal medya hesabından "Ölümlü dünyada ölümsüz gibi sağa sola zıplamayın, ayağınız kayar düşersiniz. Kanayan sadece diziniz olmaz" yazarak fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Reşit olmayan biriyle cinsel ilişki ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 25 adet kaydının olduğu öğrenilen Bahattin Can'ın eşini vurduğu sırada 6 yaşındaki kızlarının da evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olay, dün 09.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana gelmiş Asya Can (24), eşi Bahattin Can (26) ile tartışmaya başlamıştı. Tartışma esnasına Bahattin Can, evdeki silahla Asya Can'ın kafasına doğru ateş etmiş ardından Bahattin Can aynı silahla kendine ateş etmişti. Meydana gelen olayda Asya Can hayatını kaybederken Bahattin Can ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Bahattin Can'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerince yapılan araştırmalarda Bahattin Can'ın uyuşturucu ticaretinden 1, ailenin korunması ve kadına karşı şiddet suçundan 1, kasten yaralama suçundan 11, tehdit ve hakaret suçundan 9, uyuşturucu kullanmak suçundan 2 ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçundan da 1 olmak üzere toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 2 çocukları olan çiftin 6 yaşındaki kızlarının Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kaldığı ancak olay yaşandığı sırada evde olduğu öğrenildi. Bahattin Can'ın ise 4 gün önce sosyal medya hesabından eşi Asya Can ile bir fotoğraf paylaştığı, fotoğrafın üzerine de 'Belki de cehennem cennete olan aşkından yanıyordur' yazdığı diğer yaptığı paylaşımlarda, ise "Ölümlü dünyada ölümsüz gibi sağa sola zıplamayın, ayağınız kayar düşersiniz. Kanayan sadece diziniz olmaz.", "Neden düşmanıma güçlü görüneyim ki, gelsin parçalayayım" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çatalca'da Eşini Öldüren Şahsın Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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