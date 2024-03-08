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Çatalca'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İSTANBUL - Çatalca'da seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kaza neticesinde otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30'da TEM Otoyolu, Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre O.Y. idaresinde seyir halindeki 34 HCP 289 plakalı hafriyat kamyonu ile M.L.G. idaresindeki 34 KB 7784 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde bulunan 5 kişi yaralanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görevlilerce yol trafiğe kapatılırken otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.