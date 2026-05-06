Çatalca'da Zincirleme Kaza: Tır Sürücüsü Yaralandı
Çatalca'da Zincirleme Kaza: Tır Sürücüsü Yaralandı

06.05.2026 02:24
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, park halindeki araçlara çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, park halindeki araçlara arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 AZH 531 plakalı kamyon ile otoyolda seyir halinde olan bir iş makinesi arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası sürücüler araçlarını sağ şeride çekerek durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 42 S 2313 plakalı tır, yol kenarında bekleyen araçlara arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Duraksadığımız sırada çarptı"

Kazaya karışan iş makinesi sürücüsü Ömer Genç, "Otoyolda duraksarken başka bir kamyonun aynası iş makinamıza çarptı. Daha sonra araçları sağa çektik. Bu sırada arkadan gelen tır çarptı. Yaralının durumu ciddi değil, hastaneye kaldırıldı" dedi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

