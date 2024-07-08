Çatı Katında Çıkan Yangın Korkuttu - Son Dakika
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Çatı Katında Çıkan Yangın Korkuttu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir işçi itfaiye merdiveni ile indirilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.07.2024 16:19
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Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Dumandan etkilenen işçi, itfaiye merdiveni ile çatıdan indirildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye merdiveni ile indirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında; iddiaya göre işçilerin çalışma yaptığı esnada yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Çatıda bulunan ve dumandan etkilenen 1 işçi, itfaiye merdiveni yardımıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Çalışmalar sırasında çok sayıda vatandaş da toplanarak yangını izledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkan yangın söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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