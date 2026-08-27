Çatı Tamiri Yaparken Düştü, Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kendine ait evin çatısında tamir yaptığı esnada düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Alacalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Ercan (56), iki katlı evinin çatısında tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Ercan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Aybastı, ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.