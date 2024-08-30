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Çatı yangını büyümeden söndürüldü

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde üç katlı bir apartmanda çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, Sondaj Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan Yusuf Demirtaş'a ait üç katlı binanın çatı katında meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark edip hemen itfaiyeye haber vermesi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, yangın kısa sürede söndürülerek, çevredeki diğer binalara sıçraması engellendi.

Yangın sonucu binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.