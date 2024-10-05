Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Olay ilçenin Karatepe mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evinin çatısını yaparken çatıdan düşerek yaralanan Hasan Yetim (64) kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Yetim'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Arsin Ulu Camii'nde kılındıktan sonra Karatepe'de aile kabristanlığına defnedilecek. - TRABZON
Son Dakika › 3.Sayfa › Çatıda Düşen İhtiyar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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